民眾黨不分區立委名單傳出納入來自大陸的配偶徐春鶯，前少將、桃園市議員于北辰質疑徐春鶯「心會在台灣？國慶過哪一天？」對此，前立委蔡正元認為，于北辰的爸爸不是在山東出生嗎？心會在台灣嗎？于北辰今天用這種方式欺負同樣從大陸來的陸配、踐踏同樣是中國大陸背景的人，「你要效忠民進黨也不需要到這種地步好不好！」

民眾黨不分區立委名單傳出納入來自大陸的配偶徐春鶯，徐春鶯5日開記者會，秀出中華民國護照和身份證，她強調自己從未加入中國共產黨或共青團。

前少將、桃園市議員于北辰質疑，徐春鶯長在中國、教育在中國、嫁到台灣，心會在台灣？于北辰也問，徐春鶯國慶過哪一天？

對此，前立委蔡正元6日在《新聞大白話》表示，于北辰也不用講那麼大聲，「我很少討論他，我今天要特別討論」。

蔡正元說，他高中大學年代，那時候民進黨公開指控所有外省人心不在台灣，因為他們都在大陸生的，大陸受教育的，來台灣怎會愛台灣？

前立委蔡正元。（中時資料照，趙雙傑攝）

蔡正元質問，于北辰的爸爸不是在山東出生？山東長大？山東教育？山東在中國大陸啊！請問一下，「你父親長在中國、教育在中國，跑到台灣來，心會在台灣嗎？在台灣把你生下來，你心會在台灣嗎？這是民進黨的邏輯，不是嗎？」

蔡正元認為，于北辰今天倒過來用這種方式欺負同樣從大陸來的陸配？踐踏同樣是中國大陸背景的人，「我也是中國大陸背景，不過我祖先比較厲害，400年前就來台灣！比你任何民進黨人更早來台灣，談這有什麼意義？」

蔡正元直言，「于北辰，你要效忠民進黨也不需要到這種地步好不好！」