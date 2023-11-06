台南鐵路地下化計畫延宕多年，交通部鐵道局自2020年完成最後2戶拆遷作業後，工程持續進行，據交通部鐵道局資料指出，至今年十月止台南鐵路地下化辦理進度已達83%。今日台南市都發局公布針對南鐵地下化受拆戶居住權益補助方案，除補助款外，市府也提供「台南專案照顧住宅」，以成本價提供受拆戶申購，申購率達九成。台南市都發局表示，補助方案釋出後並未受到住戶抗爭。

台南鐵路地下化最早自1993年已提出可行性報告，2009年始確認現行的東移方案，也就是徵用鐵路東側預計407戶民宅，進行鐵路地下化計畫。由於台南市住宅自有率高，民宅徵收計畫激起大量民怨，自2012年起由陳致曉帶領受拆戶成立反台南鐵路東移自救會，進行長達8年的抗爭，台南市府最終於2020年完成所有民宅拆遷，南鐵地下化工程始得順利進行。

南鐵地下化工程原定於2024年完工，卻因民怨沸騰而計畫展延。如何處理南鐵受拆戶的民怨成近幾屆台南市長面臨的燙手山芋。南鐵東移計畫備受質疑，前台南縣長蘇煥智也曾批評，都市計畫法42條明確指出政府應優先使用公地，市府卻有公地不用反徵民地。此外，台南市住宅自有率高，徵用民地的結果就是造成大量受拆戶從原自有住宅轉而須背負房貸。因此，安撫民怨成台南市政府施政的主要方向。

台南市都發局今公布南鐵地下化拆遷戶居住權益維護報告，市府以專案特例提出「臺南市鐵路地下化工程拆遷戶專案照顧住宅」方案，在徵收補償之外，再以成本價提供受拆戶申購照顧住宅。根據市府都發局統計，鐵路地下化專案照顧住宅總戶數為366戶，符合申購規定的拆遷戶共有302戶，其中完成申購交屋有271戶，2017年並以每坪平均單價10.5萬元的優惠價格開放拆遷戶申購，拆遷戶的申購率將近9成。都發局表示，其餘一成受拆戶有的住在台北，也有的是公司行號，無額外於台南購屋需求，自補助措施實施後並無再遇到抗爭。

市府提供專案照顧住宅已交屋271戶。（圖片來源：台南市政府提供）

根據交通部鐵道局指出，台南鐵路地下化計畫辦理情形至今年十月已完成83%。工程目前仍因挖掘到19處遺構而二度展延，完工時程預計在2026年後。南鐵地下化計畫完工日期雖尚不可見，然而民怨獲得處理後，南鐵地下化工程勢在必行。