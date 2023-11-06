6日縣府特別舉辦購物節直播抽獎，多達83萬張抽獎券分成5大箱摸彩箱，包括嘉義縣長翁章梁等來賓，在數10萬張的抽獎券中挖啊挖啊挖！（呂妍庭攝）

6日縣府特別舉辦購物節直播抽獎，多達83萬張抽獎券分成5大箱摸彩箱，包括嘉義縣長翁章梁等來賓，在數10萬張的抽獎券中挖啊挖啊挖！（呂妍庭攝）

6日縣府特別舉辦購物節直播抽獎，多達83萬張抽獎券分成5大箱摸彩箱，包括嘉義縣長翁章梁等來賓，在數10萬張的抽獎券中挖啊挖啊挖！（呂妍庭攝）

因今年度營業額成長快速，嘉義縣長翁章梁還現場宣布加碼送黃牌重機1台。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府結合縣內16大商圈、觀光工廠共同舉辦為期1個月的商圈聯合購物節活動，今年消費金額累計突破3.7億元。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府結合縣內16大商圈、觀光工廠共同舉辦為期1個月的商圈聯合購物節活動，今年消費金額累計突破3.7億元，比去年2.2億大幅成長1億多，6日縣府特別舉辦購物節直播抽獎，多達83萬張抽獎券分成5大箱摸彩箱，包括嘉義縣長翁章梁等來賓，在數10萬張的抽獎券中挖啊挖啊挖！最後抽出價值最大獎汽車得主，是來自嘉義市的楊小姐。

今由翁章梁抽出3項大獎得獎者，包含電動按摩椅、13台GOGORO電動車、最大獎價值86萬汽車1輛，因今年度營業額成長快速，翁章梁還現場宣布加碼送黃牌重機1台，重機突騎進直播會場時，全場出席商圈代表、來賓都驚呼連連。

價值86萬最大獎汽車抽出幸運得主後，翁章梁立即撥給得獎者楊小姐，翁章梁親自與對方對話，當他恭喜得獎者獲得汽車時，電話那頭一陣沉默，翁章梁笑著詢問，為什麼沒有開心的感覺？楊小姐回覆，因為自己嚇了一跳，真實反應也逗笑現場眾人。

翁章梁說，今年共有83萬張摸彩券，消費金額突破3.7億元，比第1屆成長將近一倍！強調在各商圈及觀光工廠協會店家的齊心努力下，活動開跑一周就讓消費金額衝破億，成績遠比去年還要好，為購物節寫下亮眼成績，未來會持續辦理購物節活動，希望透過購物節能夠健全嘉義縣商圈發展，展現各自的特色，期待未來辦理購物節時，鄉親們繼續以購買支持，一定有機會能獲得大獎。

經發處指出，2023年嘉義縣商圈聯合購物節嘉尚好禮，從10月1日開跑，活動為期1個月，活動期間內全台民眾至嘉義縣指定商圈及觀光工廠消費達300元可兌換摸彩券1張，購物節期間店家整體營業額成長2至3成以上，最終消費累計金額突破新台幣3.7億元，促進消費效果十分顯著。

本次購物節其他抽獎獎項還有包含iPhone15、液晶電視、Apple Watch、Switch、Dyson吸塵器等多項好禮，另觀光工廠佐登妮絲城堡、蓋婭莊園康倪時代美學生技園區、果然茶香觀光園區及縣府太子商圈祥元茗茶有限公司，也特別加碼提供門票與體驗票券，榮獲特等獎價值超過10萬元的茶葉獎項，以增加得獎機會。

經發處長江振瑋說，嘉義縣商圈聯合購物節達成今年度預計目標，是各商圈及觀光工廠店家鼎力相助所達成的成果，各商圈在10月展現高度配合度及積極度，祭出優惠吸引客人，這次的活動有效擴大嘉義縣各商圈及觀光工廠的在地特色，期望日後有更多人能來嘉義旅遊。