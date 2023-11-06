木耳是相當常見的食材，跟許多菜色都能完美融合。一位女子近日分享，以前她常把鮮採黑木耳放到爛，最後只能丟進垃圾桶，不過之後她發現，若把鮮採黑木耳外包裝紙盒上的塑膠片撕開後再放冰箱冷藏，就算放了1個月都不會爛掉，貼文曝光後引發熱議。有內行人則說明，其實想要脆口應該要冷水泡發的木耳，想要製作木耳露、煮到糊爛的木耳，才該購買鮮採的木耳，另外木耳富含膠質但沒有動物性的膠原蛋白，「請不要再搞錯，被商人騙了唷」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她家只有2個人，因此每次購買好市多的鮮採有機木耳時，常常放到爛爛糊糊的再丟掉，後來原PO發現，只要把外包裝紙盒上的塑膠片撕開後再放冰箱冷藏，「不管放多久都不會爛掉喔，我曾經放超過1個月還能吃」，而且黑木耳冷藏時會因冰箱冷氣越變越小，最後變成黑木耳乾，可以再泡發後食用。

對此，許多網友紛紛回應，「我都是買回來馬上洗好切好分袋包裝，放在冷凍室不會壞，要煮的時候，拿出來水沖洗一下就可以丟入鍋中煮，和新鮮的一樣」、「要當心長黴也是不能吃，尤其是木耳這個食材，整體都是黑嚕嚕的，稍微不注意，吃著吃著就進醫院了」。

另外也有內行人說明，「選我正解：想要木耳脆、去買水發復原（泡發）的；想要打木耳露、或是要煮糊糊的，才買這種鮮採、非水發（非泡發）的。同理，白木耳也是。順便說一句：黑白木耳煮成糊糊的膠質，是多醣類、俗稱水溶性纖維素，絕對不是膠原蛋白唷！植物體內沒有膠原蛋白，請不要再搞錯，被商人騙了唷」。