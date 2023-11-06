樺漢累計2023年1至10月之三大事業體營收來看，則皆呈年增率正成長的態勢，其年增率分別為工控設計6.2%、品牌通路25.6%、系統整合13.1%，齊步貢獻樺漢集團前10月營收表現在大環境不景氣、通貨膨脹影響、終端市場消費放緩下，仍繳出保持歷年同期新高的優異成績。

樺漢進一步表示，集團積極落實調整業務接單策略，朝向高毛利率之ESaaS(Ennoconn Solution as a Service)平台進行四大轉型，包括樺漢全資子公司全體業務團隊，積極深化包括金融零售、彩票博弈、機器視覺等單一客戶新產品升級開發，以及硬體、軟體、混合雲平台與AI深度整合、與能源管理系統等，創造訂單需求持續增加，是樺漢全資子公司前10月營收年增率高達74%的關鍵因素；再者，品牌通路事業部也持續受惠於歐洲智慧城市、醫療、交通與軍工四大市場客戶，針對集團之包括鐵路專用網絡(RDN)、IIoT+5G智慧製造解決方案等設備出貨暢旺，以及良好服務需求增溫，以期引擎動能效益發輝，助力集團整體獲利表現持續精進。

近期樺漢集團積極推展綠色能源科技，一站式「ECOWatch智慧能源管理系統」直覺性的使用介面能即時整合能源使用監測、能源資訊分析、系統智慧管理等功能，輔以儲能及創能之設備技術加乘，滿足客戶對於尖峰備援電力、節省用戶電費、避免停電損失等需求，最後深度結合ESaaS/AIoT Solutions、全球製造與歐美銷售通路等資源，持續協助企業落實企業零碳、節能永續的長期目標。目前已陸續取得半導體產業、大數據資料中心、產業園區、政府機構等良好導入實績，樺漢集團將持續投入「數位、綠色、資安、AI」四大轉型增值智慧方案，將硬體、軟體、混合雲平台與AI深度整合，取得綠色轉型先機，協助企業永續減碳。