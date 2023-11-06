聯合國旗下機構首長今天發表罕見的共同聲明，對加薩走廊的平民死亡人數表達憤怒，敦促以色列和哈瑪斯「即刻人道停火」。

法新社報導，聯合國機構首長在聲明中指出：「近1個月來，全世界一直注視以色列和巴勒斯坦被占領土（Occupied Palestinian Territory）情勢的發展，對死亡人數急遽增加深感驚恐。」

聯合國兒童基金會（UNICEF）、世界糧食計劃署（World Food Program）和世界衛生組織（World Health Organization）等18個聯合國機構描述了以色列和哈瑪斯雙方駭人的死傷人數。

巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日從加薩走廊進入以色列發動攻擊。根據以色列當局，哈瑪斯攻擊造成約1400人死亡，其中大多是平民。

哈瑪斯治下的加薩衛生部表示，以色列展開報復性攻擊，持續的空襲和砲擊奪走至少9770名巴勒斯坦人性命，當中大多數是平民。

聯合國機構首長在聲明中表示，加薩「所有的人深陷圍困，遭受攻擊，無法取得生存必需品，家園、庇護所、醫院和宗教場所遭到轟炸。這是無法接受的」。

在戰火日益熾烈情況下，聯合國機構首長呼籲哈瑪斯釋放其挾持的240多名人質，並敦促雙方遵守國際法的義務。

隨著以色列意在消滅哈瑪斯的強力攻擊，聯合國機構首長在這份聲明中強調，必須讓更多的飲用水、藥品和燃料進入加薩走廊，以協助深陷圍困的民眾。

聲明中疾呼：「我們亟需即刻人道停火。事發至今已30日。凡事適可而已。現在就要停止。」