莫斯科時報(TheMoscowTimes)稱，發生在6月23~24日的瓦格納兵變，對俄羅斯政治圈的影響是明顯的，著名的喉舌宣傳單位-塔斯社(TASS)因為報導了此事件，被認定造成民心損害，因此塔斯社社長米哈伊洛夫(Sergei Mikhailov)被迫離職。

7 月5 日，也就是兵變的一星期後，俄羅斯副總理，主管旅遊、體育、文化和通訊事務的切爾尼申科(Dmitry Chernyshenko) 來到塔斯社總部，社長米哈伊洛夫特別到門口迎接，他還沒想到自己的職務在幾分鐘結束。

會議室裡，切爾尼申科指著米哈伊洛夫說「你已自願辭職」，新的塔斯社社長將由國營俄羅斯廣播公司(VGTRK)副總經理、普丁 2018 年選舉總部前發言人孔德拉紹夫 (Andrei Kondrashov)接任。現場一片錯諤，但也只能接受。

遭解職的塔斯社社長米哈伊洛夫。(圖/TASS)

在塔斯社內部，包括米哈伊洛夫本人和塔斯社近 2,000 名員工來說，這個突如其來的人事變動都是震驚而不解的。

米哈伊洛夫被解職，被認為是克里姆林宮對塔斯社的懲罰，因為塔斯社報道了瓦格納的叛變過程，克里姆林宮認為，這在替瓦格納宣傳，對政府當局不利。

米哈伊洛夫的兩名熟人聲稱，壓垮他的最後一根稻草，是在6月24日叛亂期間離開莫斯科，被認為有逃離之嫌。

米哈伊洛夫否認自己逃離莫斯科，他說：「兵變期間，我都在辦公室裡持續關注消息，直到早上才下班。」

米哈伊洛夫透過網路通訊程式表示：「11 年來，我在塔斯社的工作沒有任何怨言。」言語中有不甘心的意思，他沒有回答辭職原因。米哈伊洛夫的一位老熟人表示，米哈伊洛夫沒想過自己會「被辭職」。

一名員工表示，米哈伊洛夫因為「過於熱心追求有新聞價值的消息」，不慎採到政治紅線。他要記者們詳細報道瓦格納的行動，還分析造反原因，以及俄羅斯軍隊指揮層級的責任，另外也側重報導了俄羅斯政府的遲鈍反應，以及兵臨城下時的驚慌失措，這些報導都令執政當局非常不爽。

當普里格津的軍隊佔領頓河畔羅斯托夫，並向莫斯科進軍時，許多寡頭和官員們乘坐私人飛機衝出了俄羅斯首都，據說普丁逃向莫斯科附近的地下堡壘。

雖然事件已過去好幾個月，但是這是已知的首起因瓦格納兵變事件，導致的高級文職官員懲罰案例。至於軍界的懲處，就幾乎到了大規模整肅的地步，其中最著名的就是俄羅斯軍隊駐烏克蘭前司令、俄羅斯空軍前司令，外號「末日將軍」的蘇羅維金(Sergei Surovikin)。他被認為與普里格津關係良好，被牽連而解除軍職，目前投閒置散，面對媒體採訪都不願回復。

另外根據《華爾街日報》報道，共有 15 名俄羅斯高級軍官被拘留、審問，隨後被停職。