網紅圈惹大麻煩！Joeman與蕾菈涉持毒遭逮移送地檢署 經紀人發聲明：配合調查謝謝大家關心 @chinatimesent

新北市刑事警察大隊接獲線報，今（6）日上午兵分多路，分別於新北中和、新莊查獲擁有超過2百萬粉絲的YouTuber「Joeman（九妹）」及網紅蕾菈夫妻涉嫌持有大麻，警方依毒品罪移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後請回，警方將持續追查大麻來源。

擁有超過259萬粉絲的「Joeman」原是職業電競賽評，後轉型成YouTuber，2018年個人YouTube頻道達到100萬訂閱。過去Joeman爭議不斷，曾在專訪實況主丁特時，丁特宣稱墮胎事件非真實，但稍後丁特被事件女主角貼文打臉，Joeman也因此受到抨擊。

今天上午由偵三隊幹員持拘票前往Joeman住處將他拘提到案，並起出大麻毒品。警方將翁男帶回刑大偵訊後依毒品罪嫌將他移送新北地檢署。經檢察官偵訊後目前已經請回，至於大麻來源正由警方持續調查中。

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