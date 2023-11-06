歐元區10月綜合PMI從9月的47.2再降到46.5，創下2020年11月新冠疫情期間限制民眾行動以來的新低。

該數據與初值相符，並為連續第五個月低於50榮枯線水準。

服務業PMI則從48.7降到47.8，亦同於初值表現。

德國漢堡商業銀行首席經濟學家Cyrus de la Rubia說，歐元區服務業在第四季之初顯得步履蹣跚，隨著新業務的下滑，未來情況不太樂觀。

衡量需求的新業務指數從46.4降到45.6，為2021年初以來新低水準。