歐元區10月綜合PMI從9月的47.2再降到46.5，創下2020年11月新冠疫情期間限制民眾行動以來的新低。
該數據與初值相符，並為連續第五個月低於50榮枯線水準。
服務業PMI則從48.7降到47.8，亦同於初值表現。
德國漢堡商業銀行首席經濟學家Cyrus de la Rubia說，歐元區服務業在第四季之初顯得步履蹣跚，隨著新業務的下滑，未來情況不太樂觀。
衡量需求的新業務指數從46.4降到45.6，為2021年初以來新低水準。
周一公布的終值數據顯示，歐元區10月商業活動出現下滑，主流的服務業需求進一步減弱，顯示歐元區第四季出現衰退的可能性加大。
歐元區10月綜合PMI從9月的47.2再降到46.5，創下2020年11月新冠疫情期間限制民眾行動以來的新低。
該數據與初值相符，並為連續第五個月低於50榮枯線水準。
服務業PMI則從48.7降到47.8，亦同於初值表現。
德國漢堡商業銀行首席經濟學家Cyrus de la Rubia說，歐元區服務業在第四季之初顯得步履蹣跚，隨著新業務的下滑，未來情況不太樂觀。
衡量需求的新業務指數從46.4降到45.6，為2021年初以來新低水準。
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