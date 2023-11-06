宏達電第三季營業收入為11.0億元，營業毛利率為41.4%；營業淨損為11.3億元，營業利益率為-102.8%；歸屬於母公司業主淨損為9.1億元，每股虧損為1.1元。宏達電累計前三季虧損24.99億元，每股虧損3.01元。

宏達電第三季在VR領域持續展現積極，VIVERSE for Business透過模組化方式，為企業用戶提供創新且快速導入的商用元宇宙解決方案，提供員工及客戶身歷其境的空間場景，從中獲得遠距協作、學習、銷售機會等協助，實現更自然且更自由、完美融合於空間之中的高度真實感沉浸體驗。

另外，HTC G REIGNS與DeepSig攜手合作，利用AI技術提升5G訊號效率。該合作將DeepSig的生成式AI運算整合到REIGN CORE 5G專網中，可應用於企業用大規模XR裝置的佈建及其他5G設備。這是5G訊號效率革新的重要一步，有望重新定義企業網路，為AI和5G融合所帶來的巨大潛力奠定基礎。

在元宇宙浪潮帶動下，市場對VR/XR需求逐漸增加，隨VR/XR成為主流設備，將對宏達電營運帶來更多機會。

根據IDC資料顯示，全球VR/AR市場規模可望在2024年成長到728億美元，年複合增長率維持在50%以上。而大陸市場一直是VR/AR指標市場之一，單就大陸市場來說，IDC也推估，2026年將增至130.8億美元。儘管目前大陸的VR/AR占全球的比例僅為10%，但隨著技術成熟及應用創新的發展，大陸市場規模將不斷增長，而在整體VR/AR成長下，將有利於活絡整體產業，讓VR/AR朝向商品化發展。