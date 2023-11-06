南投縣衛生局定期進行生鮮蔬果農藥殘留抽驗，近期抽檢20件蔬果產品，發現其中1件皇宮菜，檢測出含5項農藥殘留，經追查產品來源屬雲林縣，要求業者下架外，全案已移請雲林縣衛生局，要業者到案説明，將依違反《食品安全衛生管理法》裁罰。

南投衛生局表示，9月來蔬果單價漲幅大，雖然近日價格趨穩，仍固定派員抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，共抽驗20件蔬果產品，檢驗結果1件「皇宮菜」不符規定，遭檢出5項農藥殘留，另西芹、百香果、辣椒、青蔥、芒果、絲瓜、火龍果等19件蔬果皆符合規定。

大部分蔬果的農藥施用方式，仍以表面噴灑為主，即使部分農藥被吸收到蔬菜水果內部，蔬菜水果表面殘留仍相對較高，為維護民眾食用安全，定期至在蔬果零售業者、超市、賣場等處抽檢送驗。

衛生局局長陳南松說，大部分蔬果的農藥施用方式，仍以表面噴灑為主，即使部分農藥被吸收到蔬菜水果內部，蔬菜水果表面殘留仍相對較高，民眾若想要降低農藥殘留量，最好的方法仍是以清水沖洗、浸泡並勤換水、削皮、去蒂頭等方式；適當加熱烹調，也是降低農藥殘留的方法之一。

南投衛生局指出，蔬果的殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，將依違反《食品安全衛生管理法》處分責任業者6萬元以上罰鍰；若業者無法交代來源，則依《食安法》處分販售業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。