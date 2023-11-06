總統大選藍白合仍在尋求共識，國民黨主席朱立倫5日表示，他最近不斷喊話主流媒體做民調，看「侯柯配、柯侯配」對上「賴蕭配」結果如何？政黨支持度如何？其實答案就出來了。民眾黨主席柯文哲同日也語帶玄機強調，台灣是個充滿驚奇的島嶼，「不到最後關頭，請大家耐心等待！」《大新聞大爆卦》節目舉辦網路投票，認為朱、柯「為了不合，累積能量」的人佔55％，而覺得兩人「為了合，互拋媚眼」的則佔36％。

《大新聞大爆卦》今(6日)舉行網路投票，題目是「藍白今最新進度，朱立倫要求各大媒體『趕快幫忙做民調』，不用講誰讓誰。而柯文哲則回『台灣是充滿驚奇的島』，暗示什麼事都會發生。你認為他們倆？」

主持人馬千惠公布投票1小時、累計4765票的調查結果，選項二，認為朱、柯雙方根本就在「為了不合，累積能量」的網友，佔最多的55％。選項一，認為朱、柯雙方是「為了合，互拋媚眼」的網友則佔36％。選項三「其他」，認為還有別種可能性的，則佔9％。

調查單位：中天新聞

主持人：馬千惠

辦理時間：2023/11/06，14:00至16:00止

抽樣方式：方便取樣

母體數：1950萬人（2024預估選舉人數）

樣本數：調查即時顯示，並於結束後公布

誤差值：方便取樣，無法統計誤差值

經費來源：中天新聞