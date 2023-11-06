高雄市壽山區域因為有野生獼猴出沒，讓登山的遊客可以在短距離內觀察獼猴，屬於高雄特色之一，不過，此舉也導致獼猴的健康有不良影響。高雄市農業局為遏止此風，已經設立檢舉餵食臺灣獼猴獎勵辦法，至今已經有兩人獲得獎金，分別是500元和1000元。

高雄市農業局說，因為人類以食物餵食獼猴，不但造成人猴之間的衝突，也因為食物含高鹽、糖、油等成分，對獼猴的健康造成極不良的影響。

高雄市在2012年已制定高雄市野生動物保育自治條例，教育民眾禁止接觸及餵食獼猴，同時設有檢舉餵食獼猴的獎勵辦法，鼓勵民眾若有看見違規餵食的行為，可蒐證並舉報，農業局會依影片及照片內容判斷是「主動餵食」還是「食物被搶」，以此做為開罰準則；只要案件經查證屬實並處以罰鍰者，檢舉人可依實收罰鍰金額的百分之20作為檢舉獎勵金，今年已有2位民眾依該獎勵辦法獲得獎勵。

農業局也呼籲，民眾在野外休憩時，若發現野生動物，請保持距離觀察即可，不要隨意接觸，同時收拾好隨身物品及食物，避免吸引野生動物注意。