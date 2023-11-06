台北大巨蛋將於11月14、18日進行預備賽，14日由4支甲組勁旅進行閉門比賽，18日「Home Run台北大巨蛋預備賽」則開放1.3萬人索票入場。民進黨台北市議員林延鳳批評，消防局針對大巨蛋編寫的火災搶救計畫，還停留在2015年，消防局根本沒做好準備，蔣市府只顧開箱，不顧消安。消防局回應，相關演練計畫積極研擬及修正中。

前台北市消防局長吳俊鴻曾預估，大巨蛋園區發生災害，大量避難人潮必定充滿園區，甚至跑到忠孝東路及光復南路，恐造成救災車輛通行及搶救人員進入的困難。

林延鳳於台北市議會警政衛生部門質詢時指出，2015年「台北大巨蛋安全體檢小組安檢需求」的搶救計畫提及，當大巨蛋發生最嚴重的「四級火警」，現場居民有生命危險之虞、受傷人數有增加趨勢時，最多需調派共50部救災救護車輛，且救災所需總面積約1萬2000平方公尺，空間應保持淨空。

她說，11月10日的消防演練預估救災車輛會停在光復南路和忠孝東路，但搶救計畫也提及民眾會跑到光復南路和忠孝東路，大巨蛋園區動輒3、5萬人，要有這麼多駐車空間，並將疏散與搶救路線明確劃分不重疊，根本天方夜譚，火災搶救計畫停留在2015年，未隨現況更新，北市府好大喜功，拿人命開玩笑。

林延鳳指出，四級火警時，消防局優先調派70公尺雲梯消防車，該消防車只在大同分隊，其餘北市5台50公尺雲梯車，其中2台位在南港、圓山分隊，全部距離大巨蛋都大約30分鐘車程，若消防局未有明確規畫和演練，屆時各項搶救恐將輸給時間，民眾安全不保。

她炮轟，消防局10日將展開大型演練，但目前不只搶救計畫還在修正，連兵推劇本都拿不出來，用這樣的態度面對大巨蛋防災，顯然就是「只顧開箱，不顧消安」，規畫僥倖，認定不會有災害發生。

林延鳳要求，火災搶救計畫只能加嚴、不能放寬，否則就是在放水，同時在更新後公開在消防局官網供檢視，並設定合理KPI，如演練時未達成想定目標，則應延後測試賽、試營運時間，且演練時也應多角度全程直播，讓市民共同參與監督。

台北市消防局長莫懷祖回覆，11月初確定將在10日進行消防演練，主要進行車輛定位及人員進入動線熟悉和佈線，而火災搶救有分階段，達二級時，就會調度周邊救災資源，讓車輛和人員提早出發，將依議員意見研究辦理。

消防局補充，有關2015年擬訂的大巨蛋搶救計畫，因該場所於正式營運前尚可能持續變動並具相關檢討策進事宜，消防現階段仍須依場所興建概況、面積、用途及周遭環境，評估後續營運情形，持續修正搶救計畫。

消防局表示，為利消防搶救作業進行，消防局於9月21、22日辦理現場踏勘，10月18、19日辦理兵棋推演，並訂於11月10日在大巨蛋辦理公安動態併同消防搶救演練，至相關演練計畫因涉該場所結構、出入口動線、消防安全設備應用等事項，正積極研擬及修正中。