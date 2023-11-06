中美持續於貿易、科技等方面進行競爭，企業左右為難。上海美國商會會長鄭藝表示，希望中美能管控競爭並有合作空間，否則企業會很困難；同時，科技的出口限制應有明確界定，如所謂的小院高牆，「小院多小？高牆是多高？」

鄭藝6日於中國國際進口博覽會（進博會）場上受訪表示，希望中美關係能夠繼續改善，他認為，外交關係沒有溝通肯定不行，溝通總比不溝通要好，雙方如果有不同見解，至少也知道問題在哪裡。

外界關注，大陸國家主席習近平與美國總統拜登是否於亞太經濟合作會議（APEC）舊金山峰會見面。鄭藝認為，若中美領導人見面，對穩定兩國關係有好處，但也難說是所有問題都迎刃而解，畢竟仍有許多競爭關係。他說，對企業而言，希望中美管控競爭，且有一定的合作空間，否則企業會很困難，他舉例，科技方面的出口限制應有明確界定，所謂的小院高牆，「小院多小？高牆是多高？」

鄭藝指出，美資企業都很遵守中美政府的規定，所以最後還是取決於雙方政府之間的關係，如果比較穩定地發展，也給美國企業一定空間的話，企業還是希望在中國有更多發展，畢竟中國大陸市場大，很多企業仍看好中國市場。

鄭藝直言，這次美國企業參展的影響力比較大，就是因為有美國政府的參與和站台，「這也是我們樂意看到的」，大家更將此解讀為兩國政府恢復關係的跡象，「如果兩國關係很緊張，大使也不會來」。

對於美國駐中國大使伯恩斯今日稍早提及「不尋求脫鉤」，鄭藝對此表示樂見。鄭藝提及，經歷疫情之後，供應鏈受到很大影響，大家也說雞蛋不能都放在一個籃子裡，所以現在做一點調整也很正常。

鄭藝說明，現在外商的去風險方式為「中國加一」，雖然還留在中國，但也到越南、印度發展。不過他指出，總體而言，美資企業還會繼續在中國發展，因為中國的市場很大、製造業能力很強，但會做一些調整，例如將部分投資投向其他國家，但他強調，印度、越南、墨西哥目前尚不具備替代中國的能力，這麼做也不現實。

談及大陸的營商環境，鄭藝表示，希望大陸政府意識到企業對營商環境的意見，官方最近針對外資推出《國務院關於進一步優化外商投資環境 加大吸引外商投資力度的意見》，地方政府也積極希望挽留外資在中國發展，不過最終還取決於如何落實，因此業界還在觀望中。