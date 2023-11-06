周杰倫與愛妻昆凌2014年結婚到現在，育有3名可愛的孩子，一家幸福的生活羨煞眾人，不過昨(5)日周杰倫在社群分享與好友合照中，突標註愛妻的名字表示「拍這個是什麼意思?」，而昆凌的回應卻閃瞎眾人。

周杰倫和好友合照假意動怒。（圖／周杰倫IG）

周杰倫實境節目《周遊記》，最近開拍，周董在IG限時動態發了一張與好友們的合照，但是在照片中他的臉因為光影的原故，有數個白點，為此周董標註昆凌表示「我不知道幫我拍這個是什麼意思」，周杰倫還PO一張幫阿Ken拍的照片，表示「自己真是個超棒攝影師」。昆凌看到後，轉發周董IG俏皮的表示「帥到模糊不覺得嗎?」夫妻倆直接在社群平台打情罵俏、秀恩愛瞬間成為話題。

周杰倫自認是絕佳攝影師。（圖／周杰倫IG）

夫妻倆的放閃日常，也在昆凌今年30歲生日灑狗糧，兩人還到海島慶祝，周杰倫還寫下「祝這位三十而立的三寶媽永遠幸福快樂喔」的幸福宣言，除了滿滿的祝福外，還有不少網友表示「身為你太太應該三輩子都會幸福快樂」、「有想要被稱為三寶媽嗎」、「嫉妒了」、「人生勝利組」。

阿KEN做鬼臉。（圖／翻攝自周杰倫IG）