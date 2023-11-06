由於中國疫情後復蘇不如預期，反而迎來更大規模的經濟衰退，加上房地產危機造成對未來經濟前景的不確定性，人們開始緊縮消費，對於近30年來在中國賺飽了人民幣的西方名牌奢侈品，已深刻感受到中國消費低迷帶來的寒意。

《華爾街日報》報導說，從奢侈化妝品雅詩蘭黛(Estee Lauder)到知名服裝製造商加拿大鵝（Canada Goose）與iPhone銷售商蘋果公司，多家公司都公佈了疲軟的業績，一些業者表示，在抗疫隔離措施解除近一年後，中國消費者並沒有重新打開他們的錢包。

雅詩蘭黛股價持續下挫，已創下多年來的最低水準，很重要原因是高端美容護膚產品在中國大陸的銷售復蘇放緩。該公司預，計2024財年的銷售還會再下挫。

報導說，在新冠疫情防控措施取消之後，中國消費者基本保持謹慎。今年春季，在旅遊和其他服務消費的推動下，消費出現了短暫的爆發式增長，但近幾個月來，消費的復蘇勢頭有所減弱。官方資料顯示，消費者信心在過去一年中幾乎沒有改善，仍徘徊在歷史最低點。

另一個抑制消費信心的因素是大陸各地房價持續下跌，讓許多家庭感覺到財富縮水，加上就業市場低迷，今年夏天青年失業率已創下新高。這些現象都促使民眾縮減開支，越來越多的消費者傾向選擇更低價的商品。

報導表示，因中國市場疲軟而出現業績壓力的還有蘋果公司，其銷售額連續第4個季度下滑，中國是蘋果的第3大市場，除了中國業績下降之外，還面臨中國政府不斷擴大的審查，以及來自華為等公司的激烈競爭。

加拿大冬裝製造商加拿大鵝上週下調了年度銷售預期，該公司首席財務官表示，從經濟對中國消費者的影響來看，大環境仍然存在一定的挑戰。

在中國經營肯德基(KFC)、必勝客(Pizza Hut)和塔可貝爾(Taco Bell)門店的百勝中國(Yum China)上週公佈第3財季業績未達預期，聲稱中國消費者需求明顯下降，疫情後復蘇是「波浪式」和「非線性」的。

市場研究公司CTR媒體融合研究院(CTR Media Convergence Institute)大中華區總經理虞堅表示，中國股市和樓市帶來的財富效應基本消失，中國股市和房價同時承壓，放大了中國消費者勒緊褲腰帶的傾向。過去人們都相信自己將來會賺更多的錢，但疫情過後，很少人會這麼想了。

不過，並非所有公司都如此悲觀。報導指出，星巴克上週四公佈第4財季收入增長5%，雖然在中國面臨本土企業更激烈的競爭，但在去年長達數個月的疫情封控導致銷售額大幅下降之後，目前仍在持續復蘇之中，因此對2025年增設9千家門市有充份的信心。