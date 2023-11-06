一般人若犯了錯，就必須付出法律代價，高牆裡的世界、鐵窗生活，猶如小型社會，一切都得遵守監所規定，如果打架鬧事、不服從主管管教等，情節重大者就會被懲處，關到監內違規房。一名更生人饅頭師李承融(鑽石)接受《中時新聞網》訪問表示，「違規房很難關，我進去住了2、3個月嚇到，真的會瘋掉！」

獨》監所違規房暗無天日！更生人驚揭密室「恐怖過程」：真的會瘋掉

李承融表示，「違規房的燈一整天24小時都是開著，睡覺時頂多拿口罩遮眼，但白色燈光仍會透進眼睛，另外，你一天中吃喝拉撒睡、洗碗只會有兩桶水，洗澡時，要用很小的水瓢慢慢洗，沖兩、三下開始抹肥皂，還不能用沐浴乳，不然會沖不乾淨，很多事情都要去克難它」。

更生人饅頭師李承融曝監所違規房「恐怖過程」。(游定剛拍攝)

違規房的作息?李承融說，「早上起床盥洗完、吃完早餐後，就要開始盤腿、聽佛經，靜坐50分鐘、休息10分鐘，再靜坐50分鐘、休息10分鐘，以此類推至中午吃完午餐後，下午、晚餐吃飽後，同樣的流程至就寢，關在同一地方2、3個月，真的會瘋掉！」

受刑人的伙食。(讀者提供)

至於伙食部分?李承融回想監獄日常，「飯真的很噁心，多數監所內都用塑膠碗瓢，像人家洗澡的盆子，吃起來很有可能會有塑化劑。」李承融接著說，「盆子裡三樣菜全被倒在飯上，飯泡成爛爛的，真的很噁心，人家常在講，『狗看得都搖頭，豬吃得都流淚』真就是如此」。聞起來味道如何?他則說，「非常噁心又難吃，但不吃又不行，因為會很餓，感覺只是吃來延續生命」。

受刑人喜歡在舍房內自製「稀飯碰粥」。(讀者提供)

在違規房靜坐後心境有何改變?李承融坦言，「有在念佛的人會有所體悟，他們可能會覺得很放鬆在修行，可是我聽了兩、三個月的經文，還真沒感受不到，只覺得非常痛苦」。

監所內伙食並沒以外界想像中好吃。(資料照)

一間狹小舍房內要關多名受刑人。(資料照)