知名YouTuber蕾菈（Lyla）擁有精緻的五官與超兇猛的火辣身材，加上她還是「反骨男孩」成員，自然不做作的性格受到大批粉絲們喜愛，因外貌神似歌手鄧紫棋被稱「小鄧紫棋」，而前年她認愛DJ湯宇後，去年2月兩人便選擇在男方生日當天登記結婚，不料驚傳她和湯宇因持毒被逮，網友翻到過去反骨曾拍攝驗毒影片，沒想到一語成讖。

網紅團體反骨過去曾被網友酸「一臉有吸毒」、「整群都用大麻」、「嗑最大的一圈」，於是團員酷炫、孫生、蕾菈、本本、艾瑞斯、培根、語謙等人都到診所驗尿自清，團員驗尿報告全數是陰性，並呼籲大家遠離毒品，但如今疑似持毒新聞一出，網友們紛紛在影片下面留言「出事了，先來卡」、「再驗一次了」。

（來源／影片取自WACKYBOYS 反骨男孩 YouTube，如遭刪除請見諒。）

蕾菈當時還在影片中表示有一位很好的姊妹，對方碰毒碰很兇，對方都會打電話和她講一些蕾菈聽不懂的話，讓蕾菈無奈說「妳可不可以不要再吃了，我都聽不懂妳在說什麼」直呼毒品會讓人性情大變，也表示之前都沒有碰毒。蕾菈、湯宇經紀人今（6）日表示：「感謝大家的關心，我們一切配合檢調，偵查不公開，蕾菈湯宇都已經無保請回，謝謝」。

蕾菈稍早透過律師事務所發布聲明，強調主動配合檢警調查，經檢察官訊問後已無保釋回，至於媒體報導的涉及國外攜帶毒品入境，並非事實，特此澄清。

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