許多人會以為夜尿是器官老化、攝護腺肥大所致，當心忽略了隱藏疾病。對此，高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長吳文正表示，夜尿成因多元，大致可分成使膀胱容積變小、增加夜間尿液排出及睡眠呼吸障礙等3大類疾病，包含肥胖、睡眠呼吸中止症候群、心臟衰竭、下尿路功能失調等皆是危險因子。他指出，許多研究者以睡眠中需起床尿2次以上來定義夜尿症，若發現有明顯症狀時，務必盡快就醫檢查。

吳文正在《高醫醫訊》以「您睡覺中是否要起床小便好幾次呢？」為題，撰文介紹夜尿症。他指出，人體尿液多在白天排出，睡覺時因抗利尿荷爾蒙（ADH）分泌量自動升高，只有少量濃縮的尿液排出，使夜間尿量變少，多數人1夜頂多起來小便1次。

吳文正接著提到，根據國際尿失禁協會（ICS）對夜尿症的定義，在睡眠中要起來小便，且解完小便後又繼續睡，小便次數大於1次以上就是有義意的夜尿。不過，他表示，仍有許多研究者以睡眠中需起床尿2次以上定義之；亦有以睡眠中的總尿量大於1天的35％來定義。

事實上，夜尿症是多因子的疾病，吳文正說明，包含肥胖、睡眠呼吸中止症候群、心臟衰竭、下肢水腫、利尿劑的使用，以及糖尿病、下尿路功能失調等都是危險因子。一般而言，其成因大致可分成下列3種：

1、使膀胱容積變小的疾病：包括中風、帕金森氏症、多發性硬化症、椎間盤突出、椎腔狹窄、糖尿病引起的膀胱病變，都可能因為膀胱過動症而減少每次的排尿量，引起頻尿及夜尿症的問題。此外，下泌尿道發炎、膀胱或攝護腺腫瘤、骨盆受傷或婦科、大腸直腸腫瘤壓到膀胱，甚至藥物濫用，如安非他命、K他命等，也都會引起類似症狀。

2、增加夜間尿液排出的疾病：例如利尿荷爾蒙分泌不足、腎病症候群、慢性肝病、鬱血性心臟病、靜脈循環不良、淋巴水腫、營養不良導致血液中的白蛋白不夠引起周邊四肢水腫（尤其是下肢）。此類病患白天排尿量及次數皆明顯較少，但睡覺時因為姿勢改變，靜脈及淋巴循環回流較容易，周邊水腫的水分慢慢進入血液中，經腎臟排出白天蓄積的多餘水分，而引起夜間多尿症。

3、睡眠呼吸障礙：主要是指睡眠呼吸中止症候群，會在睡眠過程產生短暫缺氧，引起肺內血管阻力增加而分泌心房利尿胜肽，產生利尿作用，引起夜間多尿。

吳文正表示，針對各種病因對症下藥，做最適當的治療是改善夜尿症恢復睡眠品質的最佳方法。有此困擾的患者，首先生活型態必須依病因做一些調整，再觀察其效果。若症狀仍持續，建議可以給予適當的藥物治療。