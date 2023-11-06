知名YouTuber「Joeman（九妹）」翁雋明今（6）日驚傳持毒遭逮，新北市刑事警察大隊到Joeman住處後起出大麻，將其拘提到案後依毒品罪嫌移送新北地檢署，目前已經請回。消息曝光後，許多網友紛紛以Joeman招牌系列影片「Joe是要對決」開玩笑，敲碗要他製作新企劃「Joe是藥對決」影片。

今日傳出新北市刑事警察大隊兵分多路，在中和區、新莊區逮捕Joeman、網紅蕾拉夫妻，並起出大麻，將3人依毒品罪移送檢方，Joeman訊後已經無保請回。據《三立新聞網》報導，Joeman經紀人回應，「目前這件事配合檢調，偵查不公開，他目前已經無保請回了」。

對此，許多網友紛紛回應，「平價大麻VS奢華大麻」、「Joe是藥對決，下一集：平價大麻VS高級大麻」、「平價監獄VS奢華監獄」、「統神又贏了，超級緝毒豬」、「就是藥對決」、「公費律師；天價律師，可以先拍一集」、「94要呼麻」、「會不會有平價奢華毒品大對決」。

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