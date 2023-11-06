桃園市桃園警分局「桃園打詐隊」識詐宣導不停歇，利用法務部矯正機關展示會宣導反詐，中華職棒台灣大賽在市府前廣場前直播，也邀請熱力四射的樂天女孩一同參與反詐騙。警方呼籲，防詐三步驟「一聽」、「二掛」、「三查證」，保衛自我財產。

警方表示，反詐騙宣導小組前往桃園藝文特區，參與法務部矯正機關及桃園市政府文化局共同舉辦的「破繭而出、藝心向前」的展示會，現場展出超過百件以上的藝文作品供民眾來參觀。

桃園警分局也把握時機，前往市政府前廣場，參加桃園市體育局辦理的「2023中華職棒台灣大賽直播活動」，現場邀請熱力四射的樂天女孩一同參與反詐騙宣導外，並於現場邀請民眾一同反詐騙。

桃園警察分局加強宣導常見詐騙手法假愛情交友、假親友詐騙、投資詐欺、假網路購物、分期付款詐騙，強化現場民眾對於詐騙手法之認識，若是接獲不明來電，謹記防詐三步驟「一聽」、「二掛」、「三查證」，保衛自我財產。桃園分局將持續前往各活動人潮聚集會場，向民眾解析各類常見的詐騙類型，藉以提醒全民一同杜絕詐騙。