台中市由警察局管理的監視器有7254組，設置超過10年的有4500組，占比例約62％，其中大甲地區超過10年的監視器數量更有將近7成比例，多名市議員6日在議會警消環衛業務質詢時質疑，老舊監視器難以發揮功能，要求警察局應加速汰換。台中市警察局長李文章說，警局已經在檢討，明年編列1億200萬元汰換。

市議員吳佩芸表示，台中市超過10年的老舊監視器占警局所屬監視器約45％、將近一半，其中以南屯區1493支最多，若以每組55萬元、依照警察局編列的經費來計算，要花78年才能全速汰舊換新，且維修保養經費未合理反映各分局老舊監視器數量，要求警察局檢討。

市議員施志昌、林祈烽則說，不論是交通或刑事案件，許多事故發生都仰賴監視器追查或釐清，老舊監視器則會讓基層員警辦案效果打折扣；台中市最老的監視器可追溯至民國88年裝設、多位在舊城區，目前還有11組、共45支鏡頭，而大甲分局轄區有近7成監視器超過10年以上，最老的有63組、已經18年。

施志昌說，台中市監視器數量有7254組、鏡頭數3萬2036支，超過10年的組數約62％、老舊鏡頭約有57％，其中大甲分局超過10年的監視器有306組，若以今年汰換7組、明年汰換11組的速度來算，要花30年才換得完，呼籲市府加速汰換老舊監視器，並評估監視器設置位置，應以校園周邊或刑案發生熱點主要汰換指標。

李文章表示，一般監視器使用年限約5年，警局透過保養維修延長使用年限，過去每年編列約6500萬經費、可汰換130組，明年增加經費至1億200萬元，未來考慮與新設社區等民間機構合作，希望在道路開闢、建案規畫時納入監視器裝設。