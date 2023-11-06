「Still We Ride!」睽違三年，2023年DUCATI大會師重回墾丁，4日假墾丁福華渡假飯店盛大舉辦，用熱情將國境之南燃燒得更加炙熱，被車友瑄染興奮情緒的遊客直呼，「我都想買一台DUCATI了！」。

DUCATI每年都會舉辦一次大會師活動，目的在凝聚全台車友，在忙碌的日常生活之餘，邀約大家出來騎車，享受騎車的速度與熱情。因疫情停辦三年，DUCATI台灣總代理碩文公司總經理吳坤楠先生表示，「今年終於復辦大會師活動，600個名額秒殺額滿，心疼未能參加的車友也同時感動車友三年不見依然熱情！未來也將考慮將活動擴展為三天兩夜，讓大家能盡興交流。」

2023年DUCATI大會師活動再次於墾丁福華舉辦，600位車友、300多輛DUCATI重型機車，主辦方表示，能夠容下我們DUCATI大會師陣仗的飯店真的有限，多次與墾丁福華合作真的非常滿意並感謝飯店的高度配合，不管是住宿環境、停車空間、晚會場地以及工作人員的服務，都讓年度大會師整體更加圓滿。

DUCATI傳奇車手Troy Bayliss今年也特地從澳洲台來共襄盛舉，讓車友們一賭傳奇車手的風範，Troy Bayliss也展現他的親和力，不僅在活動現場為車友們一一簽名重機配件及合影外，只要是騎乘「Panigale V2--Troy Bayliss奪冠20週年紀念車」，他也特別在車上留下親筆簽名。

DUCATI大會師周末兩日為國境之南帶來不同的美景，大會師集結全台各地的車隊結隊前往，無論是南下首日或北上返程，成群結隊在恆春半島乘馳的畫面讓民眾大呼過癮，也為台灣國際觀光景點增添獨特的風景與更多樣貌的發展特性。