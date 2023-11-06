急性心肌梗塞病患從埔里轉診到台中榮總推進心導管室竟然只花56分鐘！真實的案例發生在南投66歲盧先生身上，他因及時獲得心導管治療、隔日病情穩定出院；台中榮總利用5G網絡、遠距連續性生理監測啟動「智慧救護」，提高治療效果及病患生存率；盧先生不是唯一，該院2月份迄今已自埔里分院成功救護119名轉送病患。

台中榮總遠距醫療中心主任陳怡如指出，盧先生7月20日上午因胸痛到台中榮總埔里分院急診，經心電圖診斷為急性心肌梗塞，分院醫師立即與台中榮總心臟科連繫並展開轉診，當日12點21分救護車自埔里分院急診室出發，透過遠距即時監控安全轉送到台中榮總，並於下午1時17分進入心導管室，並於2時05分完成治療，術後收治心臟科加護病房，並安排心肺復健，7月21日病情穩定出院，後續門診追蹤。

陳怡如說，自111年開始台中榮總已成功結合5G高速網路以及連續性遠距生理監測技術，讓病患在轉送過程中的生理數據和影像資料能夠同步回傳至醫院，並定位救護車位置，讓醫院團隊提早準備，提升病患救治成功率，「在生死攸關時刻，確保每1秒都被優化使用。」

自今年（2023年）2月份以來，台中榮總遠距照護中心已經成功監測埔里分院119位救護車轉送病患，其中44％病患為急性腦中風、急性心肌梗塞、以及肺炎等。其餘也包含癌症、外傷、骨折、嚴重感染或是腸胃道出血等病患；其中12位心肌梗塞患者，100％獲良好治療；13位急性腦中風病患，除1名重症死亡以外，其餘均康復出院，於門診追蹤中。