嘉義市正在興建中一處球館，6日中午傳電梯夾死人案，1名50多歲監視器工人在電梯車廂上作業時，疑因有人進入電梯，電梯突然啟動，工人毫無預警被夾死在車廂與電梯天井壁縫間，而電梯內3人也因工人卡住受困，嘉義市消防局出動破壞器材，花了2個多小時才讓工人脫困，但人已明顯死亡未送醫，目前警方還在調查事發經過，釐清責任中。

嘉義市消防局今中午12點58分獲報一處球館土地現場電梯夾人，而電梯內有3人受困，出動特搜人員到場救援，進一步發現電梯卡在地下1樓到1樓中間，而工人卡在電梯井與車廂壁體間，初步評估已無生命跡象，由於工人軀體卡住，為不破壞遺體的完整性，又要顧及電梯受困民眾的安全，救援難度相當高，直到2點半，才順利讓工人遺體、3位民眾脫困。

初步了解，死者受雇為球館的電梯裝監視器，當時他與另一名同事進入電梯作業，死者爬上電梯車廂裝鏡頭，同事則待在車廂內，疑似有另外兩個人走進電梯，接著電梯突上升啟動，結果死者軀體卡住，導致電梯動彈不得，受困民眾才報案。

目前警方已針對相關人員製作筆錄中，預計明天報檢察官相驗，而嘉義市政府社會處接獲通報後已要求廠商通報職安署南區職安中心，並將協助家屬辦理職業災害慰問救助。