新北市刑事警察大隊今(6日)上午，在中和、新莊區搜索持票，逮捕網紅蕾菈夫妻及Joeman，搜獲毒品大麻，目前依毒品罪移送新北地檢署偵辦。PTT鄉民挖出網紅「亞洲統神」張嘉航曾被Joeman粉嗆肥豬，蕾菈也曾強吻統神還敷衍道歉的往事，讓網友看了直呼「不想信天罰好像都不行！」

根據《中時新聞網》記者池宗玲採訪，蕾菈、湯宇經紀人表示，「感謝大家的關心，我們一切配合檢調，偵查不公開，蕾菈湯宇都已經無保請回，謝謝」。此外，根據《三立新聞網》報導，Joeman經紀人則僅以24字回應「目前這件事配合檢調，偵查不公開，他目前已經無保請回了」。

「不是不報，時候未到！」有網友在PTT八卦板發文提到，當人們總說九面是唯一逃過神的制裁的人，甚至很多九面粉還嗆說：過的比那肥豬好太多賺太多了還理你肥豬？「這不就來了嗎？然後突然想到...蕾菈也是強吻辣個男人還敷衍道歉耶靠北！不想信天罰好像都不行啊啊～」

6月期間演藝圈metoo風暴延燒熱議，當時「亞洲統神」張嘉航也曾在YouTube開直播，聊天室有說到他當年被蕾菈強吻，好奇問「當下你有不舒服嗎？」張嘉航證實有不舒服，還覺得自己受到性騷擾，但也展現大度的一面，委婉表示，「好好錄個節目，幹嘛跟我有肢體接觸？」

PTT鄉民表示「我信了，該蓋聖殿了」、「不要不信！」、「來人，築聖殿，左右高壓電塔護法」、「神罰」、「難怪統神說的是真的」。

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