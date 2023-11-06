國民黨總統參選人侯友宜今（6）日行程到新北市，上午偕同立委參選人蔣欣璋出席幼教座談會，新北市議長蔣根煌、議員戴湘儀、蔡健棠，及新五泰林各中小學家長協會會長暨新莊各里里長皆到場力挺，超過五百名鄉親熱情高喊凍蒜。侯友宜表示，政府必須增加教育預算投資，減輕父母的負擔，也承諾將用更好的待遇，提升幼保教師的工作環境。

侯友宜表示，政府必須增加教育預算投資，因此因此，當選後，將會提高教育預算編列下限，從目前的23％調高到24％，預計每年可多增加300億元，用來推動公立、非營利、準公共化的托嬰、托育和幼兒園，一律免費，老人家不用忙著照顧，只要含飴弄孫就好，就算是自己照顧，每個月也有1萬育兒津貼可領，五歲以下的幼兒就讀私幼定額補貼1萬，加起來共補助2萬元。

侯友宜說，孩子年紀越小越難照顧，幼教老師工作辛苦薪水未見提升，就連協助餵藥都被民進黨說成是餵毒，即便最後證實沒這回事，但民進黨連一聲道歉也沒有，選舉選到沒人性，所以他上任後針對幼教老師的久任制度、獎金制度要提升，要用更好的待遇鼓勵幼保老師，讓他們有尊嚴也才能留得住。

侯友宜上午也至新莊擎天府參拜，現場也湧入上百位鄉親為侯友宜加油。侯友宜於致詞時表示，民進黨主張台獨已將台灣推向戰爭邊緣，在以巴衝突中已讓我們看到戰爭的殘酷，我們絕對不能引戰，「選侯友宜就是和平，選賴清德就是戰爭」，這次選舉，請讓一輩子出生入死守護中華民國的侯友宜，來守護人民國家的安全。

侯友宜下午則在立委參選人洪佳君、市議員呂家愷、黃永昌的陪同下，到鶯歌知名陶瓷品牌新旺集瓷，與在地陶瓷業者、藝術工作者座談，今日很多參與者，都是回到鶯歌打拚的第二代，這些年藉由文創，將傳統的陶瓷重新包裝，打造出新的品牌價值。侯友宜表示，陶瓷產業要永續發展，不能只用一個地區的觀念來看，而是要將視角放眼國際，政府與業者共組一個「打國際盃」的團隊，藉由現代科技的投入，提升附加價值與競爭力，並串聯相關產業鏈，進而與國際連結。

侯友宜也指出，台灣自我的文化特色就是我們的實力，這是吸引國際觀光客到台灣的重點，所以過去在新北市美術館的規畫上，就強調要以在地的元素「陶」作為主軸，而未來更要以中央的高度與規模，全力來推動鶯歌的陶瓷產業。

侯友宜之後也和立委參選人張智倫一起出席中和里長後援會成立大會。侯友宜回顧，疫情最嚴峻的時候，中央政府有多少高官到新北關心過？全是靠基層里長及議員們和他一起打拚，有這樣的中央政府，「要我們自立自強，很悲哀！」侯友宜強調，他未來要當「國家顏色」的總統，人民選出來的就該做人民的總統，不要像現在民進黨執政，弊案一堆，資源分配大小眼，聽不到地方的聲音。

侯友宜也提到，民進黨說他在販賣恐懼，但他認為，人民有遠離恐懼的自由，政府要做到兩岸和平穩定，以平等、尊嚴、友善的方式與對方互動，作為有健全民主自由制度的國家，我們要有自信，不應該擔心交流。

侯友宜最後也指出，總統大選投票日是故總統蔣經國的逝世紀念日，蔣經國先生腳踏實地，創造亞洲四小龍經濟奇蹟，我們要用這樣的精神捍衛中華民國，讓台灣經濟起飛，再度繁榮。