以色列軍方今天告訴法新社，以軍已在以色列占領的約旦河西岸一場突襲行動中，逮捕22歲的知名巴勒斯坦女性運動人士塔米米，稱她涉嫌煽動恐怖主義行為。

以色列軍方的一名發言人表示：「塔米米（Ahed Tamimi）涉嫌在納比沙勒（Nabi Salih）煽動暴力和恐怖主義活動，而遭到逮捕。」納比沙勒是位於巴勒斯坦自治政府所在地雷馬拉（Ramallah）附近的一個小鎮。

這名發言人還說，塔米米已被移交給以色列安全部隊進行進一步訊問。

2015年時，年僅14歲的塔米米為了阻止手臂骨折打著石膏的弟弟遭一名以色列士兵逮捕，咬著這名士兵的手不放，畫面流出後聲名大噪。

塔米米此後成為巴勒斯坦建國運動的偶像人物。在耶路撒冷附近城鎮伯利恆（Bethlehem）一道以色列打造來分隔約旦河西岸（West Bank）的牆上，被人畫上一張大大的塔米米肖像。

自從巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）10月7日從其統治的加薩走廊（Gaza Strip）對以色列發動攻擊，並引發以色列激烈回擊後，以國安全部隊已執行過幾場大規模搜捕行動，逮捕疑似與哈瑪斯有關或煽動暴力的巴勒斯坦人。

約旦河西岸因此緊張情勢急遽升高，暴力衝突大增。根據巴勒斯坦自治政府衛生部的說法，當地至今已有150多名巴勒斯坦人喪命，大多數是被以色列的士兵或定居者殺害。