基隆市東光路11巷內有一處民宅，遭檢舉為違建，在改建前，該民宅原本是座兩層樓建築，不過鐵皮屋部分也是違建。（里長翁誠鍾提供／張志康基隆傳真）

基隆市東光路11巷內有一處民宅，遭檢舉為違建，市府已張貼勒令停工通知單，但屋主沒有理會，仍持續施工。（里長翁誠鍾提供／張志康基隆傳真）

基隆市信義區東光路11巷有數排民宅依山勢興建，不過近來卻發現其中有一戶民宅突然「變胖又變高」，經民眾檢舉其為違章建築後，市府發文並張貼勒令停工的公文。但當地里長卻表示，屋主壓根無視，工人依舊進進出出施工。基隆市政府表示，會要求屋主自行拆除，若逾期未拆，將強制拆除並向屋主收取費用。

據了解，東光路11巷是一條依山勢而建的小巷道，共有7排民宅依山勢而建。其中有一戶民宅，原本是兩層樓的建築，還加上一旁的鐵皮屋。今年原屋主將房子賣出，新屋主就在原有的土地上大興土木，蓋起三層樓的新建築。

9月間，該建物便遭民眾向市府檢舉為新違建，轉報信義區公所處理，區公所在10月13日現勘後，認定該建物係屬違建，並於10月17號張貼勒令停工通知單。

當地東明里里長翁誠鍾表示，即使區公所已經張貼勒令停工通知，但屋主並沒有因此停工，建築工人依舊每天來來去去持續施工。有民眾質疑是不是屋主有背景、或是有人包庇，再者，市府已經勒令停工，屋主卻無視禁令繼續施工，也讓民眾感覺公權力不彰。

基隆市政府都市發展處處長謝孝昆表示，這個案子屬施工中違建，區公所業已查報，並於10月17日張貼勒令停工單。都發處已經在10月18日將補辦手續通知單發函給屋主，給予屋主30天補辦相關申請手續。

另外，都發處也將於11月10日辦理現勘，預估強制拆除違建的費用，並將要求所有權人11月18日前自行拆除。若屆期未拆除，將由市府都發處派員強制執行拆除作業，拆除費用並由違建人負擔。