知名YouTuber「Joeman」以豐富頻道內容獲得大量關注，擁有254萬訂閱，在網路上擁有高知名度，拍攝的開箱系列和對決單元都大受歡迎，他2010年成為YouTube，如今做了快有13年，在網路上形象良好；今（6）日卻驚傳他剛回國就疑似因持有大麻被逮，而Joeman先前算命就被預言：「吉與凶是並行的。」

Joeman 11個月前上傳一支去算命的影片，當時Joeman抽了3張牌分別是三藏取經、鯉魚變成龍、蜻蜓入網，但當時他是去算台積電股票到底要不要賣，算命師看到他名字後表示是頭腦非常好：「吉與凶是並行的，所以有時候是大好大壞。」，是比較有主見的人，建議Joeman需要多聽別人的意見，直言「才不會有災難」。而Joeman兩次抽籤都抽到蜻蜓入網，算命師解釋蜻蜓入網代表意思很糟，家宅運勢會萬事不如意，財務方面也有損失，是不順之兆。

（來源／影片取自Joeman YouTube，如遭刪除請見諒。）

Joeman經紀人透露最新情況，「目前無保請回，配合檢調調查當中，偵查不公開不方便多說， 今天的事情，目前人平安，心情複雜 ，謝謝大家關心， 之後委託律師處理」。Joeman今（6）日訊後請回後發布律師聲明，先是感謝社會大眾關心，對造成社會的紛擾和不安感到遺憾與抱歉，基於刑事偵查不公開原則選擇不透露案情細節。

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