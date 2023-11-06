新北地檢署接獲警方線報，包含網紅Joeman、網紅蕾菈夫婦等人疑似吸食二級毒品大麻，今（6）日指揮新北市刑警大隊，兵分多路搜索等9人住所，複訊後Joeman、蕾菈夫婦三人無保請回。蕾菈與湯宇夫妻則否認吸食毒品，還辯稱「不知道為何吸食器放在家中」

據悉，據了解，新北市刑大接獲線報，發現Joeman、蕾菈與丈夫湯宇疑似涉吸食大麻毒品，蒐證後向新北檢報請指揮，今天兵分多路前往共9人住所搜索，複訊後3人無保請回，眾人皆未供出上游，全案朝向毒品施用偵辦。

同被帶回的還有小網紅周浣，在ＩＧ上有1萬多人追蹤。據悉，被帶回的9人目前尚未發現關聯，警方鎖定9人疑似涉案，今天行動。

據了解，Joeman對於吸食毒品坦承犯行，十分擔心涉案會影響職業生涯。蕾菈與湯宇則否認吸食毒品，稱「不知道為何吸食器放在家中」，檢方複訊後諭知3人無保請回。

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