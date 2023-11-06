知名YouTuber「Joeman（九妹）」翁雋明今（6）日驚傳持毒遭逮，警方在其住處起出大麻，目前Joeman依毒品罪嫌移送檢方訊後已經無保請回。對此，知名律師李菁琪分析，依目前資訊來看，Joeman應是施用或持有大麻，頂多勒戒，因此不會有會客菜。
今日新北市刑事警察大隊兵分多路，在中和區、新莊區逮捕Joeman、網紅蕾拉夫妻，並起出大麻，將3人依毒品罪移送檢方，Joeman訊後已經無保請回。Joeman事後在臉書粉專發出律師聲明，他在訊後已經無保飭回，現已平安返家，「感謝社會大眾關心，並對於造成社會的紛擾與不安，翁先生深感遺憾與抱歉，惟基於刑事偵查不公開原則，恕無法透露案情細節，也盼大家能尊重檢警機關偵查空間」。
李菁琪在臉書粉專「麻煩找菁琪律師-Better call Zoe」分享此事，針對有人提出Joeman可拍攝「平價會客菜對決奢華會客菜」，李菁琪回應，「不會啦，他施用持有而已頂多勒戒，然後勒戒不能送會客菜」，另外李菁琪也坦言，自己想看Joeman製作「平價大麻對決奢華大麻」的影片。
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