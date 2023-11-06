優質形象毀滅！Joeman惹麻煩遭逮道歉了！ 星座專家曾警告「有大事」引網友調侃 @chinatimesent

知名YouTuber「Joeman」以豐富頻道內容獲得大量關注，擁有254萬訂閱，在網路上擁有高知名度，拍攝的開箱系列和對決單元都大受歡迎，他2010年成為YouTube，如今做了快有13年，在網路上形象良好；今日卻驚傳他剛回國就因持有大麻被逮，他火速發出律師聲明回應。

（經紀人提供）

Joeman以本名翁雋明回應被逮一事，表示已積極配合檢警機關調查完畢，案件移送臺灣新北地方檢察署檢察官偵訊後無保飭回，已平安返家。感謝社會大眾的關心，並對造成社會紛擾與不安深感遺憾和抱歉，基於刑事偵查不公開原則，無法透露案情，也盼大家能尊重檢警機關偵查空間。Joeman經紀人透露最新情況，「目前無保請回，配合檢調調查當中，偵查不公開不方便多說， 今天的事情，目前人平安，心情複雜 ，謝謝大家關心， 之後委託律師處理」

聲明發出後，網友們在底下留言：「人爬得越高越容易飄」、「未來終於可以不用看到滿滿的業配了」、「真的有點難相信這件事⋯怎麼會？」、「超失望啊」、「那麼成功為啥要吃這種東西」、「有吸就道歉，什麼偵查不公開！」、「偵查不公開根本沒約束當事人或犯罪嫌疑人不能公開案情，到了現在還要欺騙粉絲、觀眾？」、「以我原本對Joeman的觀感還以為是個YT清流，但⋯現在真的挺讓人失望的」、「你是不是誤交損友」、「不管大麻是不是跟吸煙一樣，但在台灣就是犯法啊！」。

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