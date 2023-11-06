優質形象毀滅！Joeman惹麻煩遭逮道歉了！ 星座專家曾警告「有大事」引網友調侃 @chinatimesent

新北市刑事警察大隊今(6日)上午，在中和、新莊區搜索持票，逮捕網紅蕾菈夫妻及Joeman，搜獲毒品大麻，目前依毒品罪移送新北地檢署偵辦。有網友提到Joeman曾嗆酸民，說自己還會紅很久，現在翻車了還可以紅多久？PTT鄉民表示「新聞一出知名度又更高了，是紅還是黑沒差吧？」、「錢罰一罰拍個片就回來了」、「財富自由的人，想做啥都可以」、「Toyz示範過了，新一波流量要來了」、「代言沒了但後續應該更紅」。

有網友在PTT八卦板發文問卦：「九面曾經嗆酸民，自己還會紅很久。照這個局勢來看，九面還可以紅多久？7-11會跟他求償嗎？九面的高級辦公室跟員工是不是要吃屎啦？」

鄉民表示「呼個麻而已，港仔販毒都還沒被關了」、「轉變成麻椅（指Toyz）路線，到處找人開戰阿」、「能上社會版還不算紅ㄇ」、「沒說錯啊，更紅了」、「洗板了還不紅嗎？討論度超高」、「新聞一出，知名度又更高了，是紅還是黑就沒差吧？檯面上一堆藝人網紅還不是都好好的」、「椅子還不是生龍活虎蹦蹦跳」、「又沒差錢罰一罰，拍個片就回來了」、「代言人違法導致形象受損，十有八九是要賠的」。

還有人說「管有沒有吸過，看麻椅、特哥還不是在走跳」、「沒錯啊，看看麻蟻，台灣人道德本來就沒多高」、「他只是買也不是賣，沒幾個月就沒事啦」、「財富自由的人，想做啥都可以」、「販賣都沒事了，你覺得他持有會有事？」、「代言鐵定以後不用接了」、「難說，沒看Toyz現在還是賺很大阿」、「以後真的比現在還更賺」、「麻椅示範過了，新一波流量要來了」、「代言是沒了啦，但後續應該更紅」。

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