除了加薩，約旦河西岸地區的衝突也持續不斷。晭一早上，耶路撒冷舊城希律門入口附近，發生兩名邊境警察遭槍擊事件，其中一人傷勢嚴重，槍手在不久後被擊斃，是一個16歲的少年。以色列已將此事認定為恐攻擊，將會對附近區域展開搜查。

以色列時報(Times of Israel)報導，紅大衛盾會(Magen David Adom，與國際紅十字會、紅新月會相同)救護服務部門表示，已將兩名受傷警官送往哈達薩斯克普斯山醫院(Hadassah Mount Scopus hospital)。

警方稱，巴勒斯坦襲擊者被現場其他邊境警察擊斃。他是東耶路撒冷伊薩維亞社區(AI Issawiya)的 16 歲居民，是當地的巴勒斯坦人社區。

警方表示，槍擊者在逃跑時與另一人交談，因此被列為嫌疑人，現已被拘留，正在調查他與襲擊事件是否有關。同時，也正在對該地區進行搜查，要知道槍支來源，以及還有沒有其他襲擊行動。

這起攻擊事件顯然與10月7日的以色列南部大屠殺有間接關係，加薩的反恐戰爭，造成約西地區巴勒斯坦激進派的活躍，務實派也聲援表示巴勒斯坦人的處境很不公平。

在10月7日事件之前，約西地區有零星的暴力衝突，上個月兩名警察在今天發生槍擊的地方也遭到同類型槍擊，其中一名警察重傷。當天是耶路撒冷北部拜特哈尼納 (Beit Hanina) 社區的一名 21 歲男子，拿著一把名為「卡洛」(Carlo submachine )的土製衝鋒槍到警察局前掃射，這種衝鋒槍是當地人仿造瑞典卡爾古斯塔夫 m/45衝鋒槍的山寨品，是在約旦河西岸的地下鐵工廠打造。雖然很容易故障、卡殼，卻因為構造簡單而大量製作，暗網裡還有詳細的零件說明圖。

當天，槍手向站在大樓外的警察開了幾槍，然後拔腿逃跑，然而以以色列警察當場將他擊斃。

上週，耶路撒冷舊城區，Shivtei Yisrael 輕軌站附近的加油站，也有襲警事件，一名警察受重傷。警方稱，攻擊者試圖搶走警官的武器，然後逃離現場。行凶者是來自東耶路撒冷的 17 歲巴勒斯坦人，他被趕來支援的警察開槍打死。

同樣在上週，一名以色列男子在約旦河西岸公路上的槍擊事件中喪生，引發了對襲擊者的追捕和定居者的報復襲擊。