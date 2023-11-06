Joeman昨才與「師哥」SoBaD(左)夢幻連動，一同播報星海，連徐展元都按讚，未料今天就出事。(圖／SoBaDRush臉書)

遊戲賽評出身的Joeman(翁雋明)，今(6日)驚傳持大麻遭逮，震撼全台網路論壇，昨天才與Joeman「夢幻連動」，一同播報賽事的星海爭霸2選手、賽評SoBaD(張軒齊)，如今臉書也被流言關心，粉絲直說「出事啦哥」。

綽號「師哥」的SoBaD自星海爭霸2選手身分退役後，改當賽評和Twitch實況主，並且製作比賽講解影片，昨天為了慶祝更新100集的里程碑，他特地邀請Joeman來家裡作客，一同觀看比講解「星海2」比賽，也讓老粉絲淚流不已，直說夢回10年前，大呼太感動，就連體育主播徐展元也按讚。

未料距離發文不到24小時，Joeman就因持大麻遭逮捕，SoBaD本人目前未有回應，但粉絲紛紛留言，還有許多人搬出遊戲專業術語：「師哥出事啦」、「感染蟲技能-被感染的人類」、「原來Joeman自己就是毒爆蟲」、「九妹錄影前有沒有偷哈幾口」、「所以這是兩人最後合影嗎」、「結果新北檢察官多線快攻九妹」、「九妹被一波快攻帶走了」、「被逮捕了，師哥神罰」、「把眼淚還給我」。

事實上Joeman除了遊戲實況主外，最早就是播報「星海2」比賽起家，其幽默逗趣的播報風格，吸引了許多粉絲。後來離開崗位轉型專職YouTuber時，讓大家非常婉惜，此次與SoBaD的聯合直播，瞬間讓粉絲想起10年前，因此感動不已，沒想到卻爆出Joeman持大麻事件，讓所有人都相當錯愕。

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