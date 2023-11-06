中華棒協今天公布棒球亞錦賽24人培訓名單，由總教練郭李建夫領軍，以中職球員為主體，有3名旅外球員為旅日投手孫易磊、旅美投手林昱珉、野手陳聖平，台灣隊開幕戰與韓國交手。

亞洲棒球錦標賽預計12月3日在台北大巨蛋開打，中華民國棒球協會今天公布24人培訓名單，總教練郭李建夫、打擊教練林宗毅、投手教練周宗志、守備教練洪煒杰、牛棚教練余浩奕。

名單中選進10名投手，包括今年加盟日職北海道日本火腿鬥士隊的投手孫易磊，旅美響尾蛇隊投手林昱珉，另外有7名中職投手分別為曾仁和（樂天桃猿）、林詔恩、劉予承（以上統一獅）、張景淯、徐若熙（以上味全龍）、伍祐城（台鋼雄鷹）和李子強（富邦悍將），以及業餘合作金庫投手王政浩。

捕手3人為宋嘉翔、廖健富（以上樂天桃猿）、林辰勳（味全龍），內野手7人有旅美響尾蛇隊陳聖平，中職球員林靖凱（獅隊）、劉基鴻、拿莫．伊漾（以上龍隊）、林承飛（桃猿），還有業餘合作金庫隊球員李亦崴、高育瑋。

外野手共4人有中職中信兄弟宋晟睿、陳文杰，獅隊邱智呈，合作金庫隊陳孝允。亞錦賽培訓隊將於18日在台北大巨蛋與U23世界盃棒球賽培訓隊交手，亞錦賽台灣隊開幕首戰將於12月3日與韓國隊交手。（編輯：張雅淨）1121106