大陸人力資源社會保障部部長王曉萍接受大陸官媒新華社訪問時表示，大陸當前就業實現穩定增長，失業率平穩回落，將著力促進青年特別是大專院校畢業生、農村勞動力特別是脫貧人口、就業困難人員等重點群體就業，堅決防範化解規模性失業等重大風險，確保就業形勢總體穩定。

王曉萍指出，今年以來，大陸就業形勢總體改善，保持基本穩定。1至9月，全國城鎮新增就業1022萬人，完成全年目標任務的85％。9月末城鎮調查失業率為5％，低於2019年同期水準。大專院校畢業生等青年就業基本穩定、持續好轉，農村勞動力外出務工規模繼續增加，3297萬脫貧人口實現務工增收。

她稱，經濟持續恢復好轉有力支撐就業改善。解決就業問題，根本要靠經濟發展。今年大陸前三季GDP同比增長5.2％，這一增速在世界主要經濟體中名列前茅，是拉動就業增長的關鍵所在。同時，服務業加快恢復，服務業增加值占GDP比重同比提高1.4個百分點，達到55.1％，經濟社會發展就業帶動力不斷增強。

王曉萍還說，穩就業政策調整優化，穩崗返還政策持續實施，吸納就業補貼延續拓展，一次性擴大職缺補助及時重啟，形成了穩崗擴就業的系統性、全鏈條政策支持體系。今年以來，大陸各級政府各類資金直接支持就業創業超過2000億元人民幣。

王曉萍表示，下一步，大陸將以強化就業優先為導向，以促進供需匹配為關鍵，以夯實基層服務為基礎，以推進資料賦能為支撐，以加強監測預警為底線，加快構建部門協同、系統聯動、服務精准、管理科學的高品質充分就業工作體系，全力促進就業形勢持續好轉。

她強調，要全力加強就業監測預警。注重兜底保障，完善重點群體就業支持體系，著力促進青年特別是大專院校畢業生、農村勞動力特別是脫貧人口、就業困難人員等重點群體就業，切實兜住兜牢民生底線。注重底線思維，健全風控體系，堅決防範化解規模性失業等重大風險，確保就業形勢總體穩定。