民進黨總統參選人賴清德老家先前被爆出違建爭議，民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊今在臉書質疑民進黨雙標，她表示，賴清德不僅是總統參選人，甚至是現任副總統，面對自身爭議不以高標準處理，反而從事情曝光到現在就是拖，被揭發後過了兩個月還要扯自家違建跟其他人不一樣，到底哪裡不一樣？

黃珊珊說，登記在柯媽媽名下的建物，被民進黨側翼網紅檢舉五樓違建，柯文哲認為違法就拆，最後沒等到地方政府的認定就自己拆除，但賴清德呢？

黃珊珊指出，從已揭露的資料來看，賴清德小時候住的工寮現址是中福84號，該地建物跟以前的規模差多了，如果是合法建物，該門牌建物的使用執照、建物登記在哪裡？再來，賴老家土地當年屬於礦業用地，但現今早已沒了礦業權，房屋所有人就是得做土地地目變更，現任屋主、賴的兒子提出過申請了嗎？如果沒有，那就是違建。

黃珊珊說，這棟賴清德口中「與其他人不一樣」的違建，已被新北市府查出沒有稅籍資料，等於欠繳多年房屋稅、地價稅，直接打臉民進黨發言人日前在記者會上所稱「依法繳納了相關稅金等」的發言，又是一樁民進黨的盲目護航。

黃珊珊質疑，原來賴清德所說的「與其他人不一樣」，就是不一樣在連稅都可以不用繳，她也試問民進黨「依法行政、依法處理很難嗎？柯媽媽的違建拆了、黃國昌的違建拆了、廖先翔父親的違建也拆了，為何你賴清德家的違建就是可以跟別人不一樣？」