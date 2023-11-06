上班族媽媽崩潰了，天氣轉涼但腸病毒疫情還沒退燒，台中1名職業婦女2歲女兒在台中1家準公托托育，今（6日）一早卻接到托兒所告知受托13人中有2人罹腸病毒，要停托1周；台中市政府統計上周因腸病毒停托的托嬰中心有5家，1家達停托標準，另4家是預防性自主停托，而幼兒園近3周因腸病毒停課也達25班。

這名上班族媽媽周一（6日）一大早就收到托兒所告知因腸病毒停托1周，該托兒所受托13名幼兒，2人陸續感染腸病毒，還有2人出水痘，事出突然，她只好請求親友支援帶小孩，她說，沒想到天氣轉涼腸病毒疫情還沒退燒，而且小朋友都打過水痘疫苗，竟然還有人出水痘。

台中市衛生局指出，依據疾管署監測資料顯示，台中市近3周（第42-44周）腸病毒門診就診人次分別為1761、1635及1666人次，另腸病毒急診就診人次分別為56、61及62人次。數據皆顯示腸病毒還在流行中。

衛生局指出，依照疾管署規範學前教托育機構同一班級或無法區分班級之同一收托單位，在7日內有2名以上（含）兒童經醫師臨床診斷為腸病毒、手足口病或疱疹性咽峽炎（均含疑似）感染，該班級或單位應停課停托。

台中市社會局指出，台中市立案托兒所共216家，上周因腸病毒停托的托嬰中心有5家，其中1家達停托標準，另外4家為自主停托。另衛生局統計近3周（第42-44周）幼兒園因腸病毒停課共計25班。