食品廠大成今天公告，董事長特別助理、大成發言人周叔恆因登山意外死亡，原職務由代理發言人代理，新任者待董事會議定。
新北消防局表示，昨天下午3時許接獲桃園消防局通報後展開救援，新北和桃園警消調派人員於傍晚執行山難救援勤務，新北消防人員晚間9時許接觸報案民眾，但周男已死亡。
三峽分局表示，死者送往恩主公醫院，警方今天清晨5時許派員到醫院採證，經家屬確認無意見，已依規定報請司法相驗。（編輯：楊蘭軒）1121106
食品廠大成今天公告，董事長特別助理、大成發言人周叔恆因登山意外死亡，原職務由代理發言人代理，新任者待董事會議定。
新北消防局表示，昨天下午3時許接獲桃園消防局通報後展開救援，新北和桃園警消調派人員於傍晚執行山難救援勤務，新北消防人員晚間9時許接觸報案民眾，但周男已死亡。
三峽分局表示，死者送往恩主公醫院，警方今天清晨5時許派員到醫院採證，經家屬確認無意見，已依規定報請司法相驗。（編輯：楊蘭軒）1121106
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