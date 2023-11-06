亞洲棒球錦標賽今天公布24人台灣隊培訓名單，以職棒球員為主體，台灣隊開幕首戰12月3日於台北大巨蛋迎戰韓國隊，此次由總教練郭李建夫領軍，力拚2連霸。

中華民國棒球協會今天公布亞洲棒球錦標賽培訓名單和賽程，亞錦賽台灣隊總教練為郭李建夫，球員組成以中職球員為主體，另外有3名旅外球員分別為旅日火腿隊投手孫易磊、旅美響尾蛇隊投手林昱珉、野手陳聖平。

台灣隊預賽與韓國、香港、巴勒斯坦同在A組，B組有日本、菲律賓、巴基斯坦和泰國，開幕戰為12月3日台灣隊將在台北大巨蛋迎戰韓國隊，也將是台北大巨蛋首場國際棒球賽事。

預賽A組比賽場地在台中洲際棒球場，B組比賽場地在大巨蛋，台灣隊12月4日休兵，5日移師台中洲際棒球場與巴勒斯坦交手，6日繼續在洲際棒球場與香港隊交手，7日為雨備日。

預賽分組前2名球隊晉級12月8日開打的超級循環賽（Super Round）複賽，超級循環賽複賽在大巨蛋舉行，排名賽則在新莊棒球場舉行，決賽10日登場。台灣隊上屆亞錦賽冠軍戰擊敗日本，此次力拚2連霸。（編輯：張雅淨）1121106