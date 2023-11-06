今（6日）知名網紅蕾菈夫妻及百萬YouTuber「Joeman」持有大麻被新北市警方逮捕。據《三立新聞網》報導，蕾菈老公湯宇向警方供稱「泰國時購買，但不清楚怎麼會帶回台灣」，說法被法界人士懷疑避重就輕，從國外帶入恐有「走私」嫌疑，若查證屬實恐罪加一條。

新北市警方接獲線報指出，疑似有網紅涉毒，今日警方兵分多路，到三重搜索Joeman住處，而警方也前往蕾菈中和住處持票搜索。

翻開蕾菈臉書可以發現，她與老公湯宇9月剛飛往泰國旅遊，還大方曬出兩人在泰國知名景點「鄭王廟」前的甜蜜合影。湯宇經紀人則澄清，湯宇並沒有在泰國購買、走私、持有，他跟蕾拉2人是訊後請回，並非「交保候傳」。

檢警私下表示，說法、來源都會進一步調查，涉毒者會接受驗尿驗頭髮，已經偵查當事人相關通訊資料就能證實所言真假，得知是否為國外購買。刑法毒品危害防制條例條文第17條，「被告因供自己施用而犯第四條之運輸毒品罪，且情節輕微者，得減輕其刑」。Joeman經紀人及蕾菈、湯宇經紀人皆回應「配合檢調調查當中，偵查不公開」。

稍早蕾菈則透過律師發布2點聲明：

一、何蕾伊菈小姐於今日主動配合檢警調查,經檢察官訊問後，目前已無保釋回。

二、諸多媒體報導稱本案涉及自國外攜帶毒品入境，甚至稱何蕾伊菈小姐經地署「交保候傳」云云，皆非實在，特此澄清，並感謝社會各界對此事之關心。

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