陸委會副主委梁文傑昨晚先是被民眾黨立委陳琬惠爆料與新系高層飲酒趴時違法使用加熱菸品，緊接著國民黨台北市議員徐巧芯再爆梁10月27日晚間疑似進出位於內湖的私人招待所。媒體人黃揚明認為，這應是針對梁文傑的刻意爆料，一打梁文傑特權違法又愛進出私人招待所飲宴、二打新潮流高層夜夜笙歌的形象，三打梁的配偶林楚茵，她若爭取不分區連任，梁恐連帶影響其觀感，如此「一桃殺三士」，不可說不是妙招。

「梁文傑被藍白接連爆料！內情不單純？」黃揚明今(6日)在臉書發文指出，一個晚上接連被爆料，若是同一個來源提供相關素材，那麼恐怕內情並不單純。首先，陳琬惠貼出的照片是在南京東路五段巷內的「魚菜居酒屋」，這場聚會的時間點在今年5月。而徐巧芯爆出的招待所照片是10月27日晚間，地點位於南京東路六段的台北企業總部園區（剛搬到內湖的台塑新總部就在這園區）。

黃揚明強調，兩張相隔5個月的照片在同一天爆出，說是巧合應該是沒人信，應是針對梁文傑的刻意爆料。無論梁文傑如何解釋，只要營造出新系高層飲宴如常的形象，搭配前一段時間被政壇重提的鄭文燦、梁文傑澳門酒店招待往事，傷害性自然而然擴大。

黃揚明直言，梁文傑愛應酬不是新聞，這爆料一打梁文傑特權違法又愛進出私人招待所飲宴、二打新潮流高層（賴總部總幹事潘孟安入鏡）夜夜笙歌，三打梁的配偶林楚茵，她若爭取不分區連任，梁恐連帶影響其觀感，如此「一桃殺三士」，不可說不是妙招。

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