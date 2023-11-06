鬼開門？ 台東商旅空房燈亮、電話接通 真相氣壞業者

台東太麻里鄉某商務旅店日前驚見無人入住的房間，竟亮燈顯示使用中，李姓業者察覺有異，撥打電話至該房間，1名盧姓男子接起電話，辯稱已於線上訂房，見櫃台無人便自行拿取房卡入住，由於系統查無紀錄，業者報警處理，全案依竊盜罪嫌偵辦。

監視器畫面顯示，2日晚間6時許，1名來自高雄的盧姓男子，在商務旅店外左右張望，隨後入內察看再步出門外，不久後見四下無人，二度入內且逕自拿取櫃台內2張房卡，全程「自助式入住」。

李姓業者表示，當晚下班前，再次確認入住狀況，本應無人入住的空房，系統卻亮燈顯示使用中，便打電話至房間確認，響鈴許久後，盧男接起電話，不斷辯稱自己事先在訂房網站上預訂房間，且曾電話聯繫業者，但無人接聽。

由於李姓業者對盧男說法有疑，隨後2人當面對質，業者經查閱訂房系統未見訂單紀錄，且擅自拿取房卡之舉實屬不妥，便報警處理。

李姓業者表示，盧男隨機入住的為4人房型，一晚要價2200元，事後僅酌收500元清潔費，未來將加強管理，嚴防類似事件重演。