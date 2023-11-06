新北市刑事警察大隊接獲線報，今（6）日上午兵分9路，分別於新北中和、新莊查獲擁有超過2百萬粉絲的YouTuber「Joeman」及網紅蕾菈夫妻涉嫌持有大麻，警方依毒品罪移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後請回。今晚18時許，新北刑大最新說明，指出犯嫌間無共犯關係，是「不同掛」。

警方表示，新北市刑大日前接獲線報，指有知名網紅疑似涉毒，經深入調查後，今6日上午見時機成熟前往9處搜索攻堅，先後逮捕網紅蕾菈及其老公湯宇及Joeman（本名翁雋明）等10人，當中包括本名翁雋明的「Joeman」及蕾拉夫妻等人。

警方在3人住家都發現微量大麻和吸食器，「Joeman」坦承是在網路購買，蕾菈夫妻兩人對持有大麻，則是避重就輕，稱菸斗是在泰國購入，不清楚怎麼會帶回台灣，經新北地檢署複訊後，3人皆無保請回。

新北刑大晚間18時許最新說明，指出犯嫌間並無共犯關係；據了解，此案連帶牽扯出網紅界「麻煩」內幕，3人雖然同日遭逮，但他們是「不同掛」，供應來源更不是同個藥頭，警方懷疑還有更多人涉案，至於大麻來源警方仍持續調查釐清。

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