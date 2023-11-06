JR紀言愷首度挑戰親子音樂劇，在《彩虹音樂森林》飾演11歲小學生。（萬花筒劇團 、天晴音樂提供）

JR紀言愷首度挑戰親子音樂劇，在《彩虹音樂森林》飾演11歲小學生。（萬花筒劇團 、天晴音樂提供）

JR紀言愷婚後成為型男帥拔，除了演藝工作持續忙碌，近日還接下人生最大的挑戰，接受萬花筒劇團邀請，演出親子音樂劇《彩虹音樂森林》裡的11歲小學生。他直呼彷彿宇宙聽到他的許願，卻也因這個演出工作，讓他夜半驚醒，在獨自盲練40天、完成高雄首場演出後，全劇將在台北進行演出，JR表示非常期待女兒小麥芽看到的反應。

原來今年初，JR才帶小麥芽去看了一部國外來台演出的兒童歌舞劇，小麥芽看完後，竟然對JR說「把拔，我覺得你比他們厲害」，讓JR萌生了「為女兒演一部她可以看的歌舞劇」的念頭，他默默許願，希望有機會演出女兒這年紀可以看得懂的舞台劇。沒想到不久之後，萬花筒劇團就來邀請，讓他覺得彷彿宇宙聽到了他的許願，讓他為這個工作全力以赴。

JR說，演親子音樂劇是完全不同的領域，所有的表演都需要調整，講話語速和動作表情，都要使用兒童能夠接受的速度和表演方式，本來就具有挑戰性。更因為這部戲已經演出過，這次是特邀JR領銜主演，所以只有他一個人是全然陌生的要開始演出，為此他獨自一個人在家盲練1個多月，把演員走位和每個人台詞都記熟，實際和其他演員排練的時間少之又少，令他非常緊張。甚至演出前每天都在半夜2、3點驚醒，腦海中走位台詞不斷出現。好在10月高雄首演，他零失誤的滿分表演，獲得一致好評，也讓他深獲信心，更期待12月在台北演出時，女兒到場觀賞後的反應。

他說，現在最怕的就是小麥芽會在現場大喊「把拔，你怎麼在台上」，或是想要衝上台一起唱跳。原來他平常在家裡，就每天帶著小麥芽跟著巧虎唱唱跳跳，或者讓小麥芽跟著自己練歌練舞，深怕小麥芽到現場還是覺得應該要兩個人一起唱跳，不會乖乖坐在台下看表演。

《彩虹音樂森林》描述先天遺傳色盲的女孩妮妮，因為總是無法畫出「正確」的色彩受盡嘲笑，經常想要放棄，不過已過世的畫家爸爸的身影記憶一再浮現，以及奶奶的鼓勵，加上同學郝酉軾和夏伊曄的協助，終讓妮妮在彩虹音樂森林裡找回自信，也幫失去顏色的彩虹音樂森林恢復原貌。JR紀言愷飾演的就是這個11歲的小學生「郝酉軾」，陪伴色盲女孩妮妮度過挑戰，完成夢想。《彩虹音樂森林》12／16 PM14：30 PM 19：30共兩場，演出地點：新北市藝文中心演藝廳。