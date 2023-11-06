今日驚傳網紅蕾菈、湯宇、Joeman因持有大麻被捕，三人目前已離開警局，蕾菈隸屬於網路團體「反骨男孩」，團長酷炫除了經營網紅公司，也和蕾拉一起合夥經營餐酒館副業，去年曾被警方查出餐酒館股東楊男是提供毒品大麻的上游管道。

根據《三立新聞網》報導，酷炫表示楊男是朋友介紹認識，對於私下行為並不知情，最初是楊男邀約投資餐酒館，酷炫擔任藝術總監，蕾菈是音樂總監，楊男坦承販賣大麻，經紀人表示蕾菈和酷炫都是看到新聞才知合夥人涉毒，目前酷炫仍經營餐酒館。

新北市刑大日前接獲線報，指知名網紅疑似涉毒，經深入調查後6日上午前往9處搜索攻堅，先後逮捕10人，其中包含知名網紅Joeman、蕾菈夫妻等人，警方在3人住家都發現微量大麻和吸食器，據悉蕾菈與湯宇否認吸食毒品，稱「不知道為何吸食器放在家中」，經同意後採集其尿液送交檢驗，預計最快三週後會有結果，被帶回的10人目前尚未發現關聯，警方將繼續追查上游。

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