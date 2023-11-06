為洗刷行人地獄汙名，行政院8月通過《道路交通安全基本法》草案，立法院交通委員會今（6）日逐條審查，共有3條保留交付朝野協商，其餘依政院版或修正文字通過。交通部長王國材表示，該法案涵蓋地方政府執行計畫，至為關鍵，今日審議算是頗具共識，僅保留3條，盼盡速通過。

《道路交通安全基本法》草案共5章、28條草案內容，交通委員會今日上午9時開始審議，到下午將近3時結束。其中第1條草案「以達到路交通事故0死亡願景」，在場委員皆有共識，時代力量立委邱顯智認為，應加入每年減少5％死亡率的文字，會更加明確。

第9條草案「中央政府為確保車輛駕駛人具備安全駕駛之技能及知識，應建立完善之駕駛人訓練、考驗及資格管理制度」，有委員認為駕駛分類、持有資格等應滾動檢討；第16條草案「中央應妥適規劃道路交通事故保險制度及其他相關措施」，在場委員無法達成共識，皆予以保留。

王國材會後受訪表示，2030年前降低事故死亡人數30％、行人死亡人數目標下降50％，是中期目標；長期目標則是朝零死亡願景，各方目標一致，朝此方向努力。今日審議算是頗具共識，僅保留3條，盼盡速通過。